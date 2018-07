Deel dit artikel:











Staking bij Scania in Meppel en Zwolle Werknemers en werkgever worden het niet eens over een nieuwe cao (foto: pixabay.com)

MEPPEL - Werknemers van Scania in Meppel en Zwolle hebben het werk neergelegd. Ze staken uit onvrede over het nieuwe cao-voorstel. In juni was er ook nog een staking.





"De werknemers willen een toekomstbestendige cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent met een vloer van duizend euro en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren."







Volgens Nicolien Vrielink van Scania ligt de productie niet in zijn geheel stil: "Het gaat dit keer om een kleinere staking dan in juni. De fabrieken in Meppel en Zwolle draaien wel gewoon, maar niet op volle capaciteit." "De nieuwe voorstellen van Scania zijn een aanval op de werknemers", zegt Marijn van der Gaag van FNV tegen RTV Oost "De werknemers willen een toekomstbestendige cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent met een vloer van duizend euro en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren."Volgens Nicolien Vrielink van Scania ligt de productie niet in zijn geheel stil: "Het gaat dit keer om een kleinere staking dan in juni. De fabrieken in Meppel en Zwolle draaien wel gewoon, maar niet op volle capaciteit."