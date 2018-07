Nieuw straatmeubilair voor Oudestraat in Assen

ASSEN - De herinrichting van de Oudestraat in Assen krijgt steeds meer vorm.

Wethouder Roald Leemrijse plaatste vanochtend samen met ondernemers en pandeigenaren uit de straat een nieuw bankje, ter hoogte van kleding- en schoenenwinkel Scapino.Eerder heeft de gemeente de bestrating hersteld, bomen gesnoeid, palen en boombeschermers geschilderd en zijn er bloembakken geplaatst. Op verzoek van de pandeigenaren en ondernemers in de straat zijn er muurtjes en fietsstallingen verwijderd.Vastgoedeigenaren in de straat hebben ook niet stil gezeten. Een aantal winkelpanden heeft een nieuwe gevel gekregen of is op een andere manier verbouwd. Pandeigenaren zijn verder actief op zoek gegaan naar nieuwe huurders. Ondernemers zorgen voor activiteiten in de straat zoals een modeshow of 'Heel Assen bakt'.