Politie Klazienaveen gebruikt bureau Emmen als opvanglocatie

EMMEN - De politie uit Klazienaveen verhuist vandaag haar spullen naar bureau Westeind in Emmen.

Het bureau doet dienst als tijdelijke locatie voor Klazienaveen, omdat het gebouw daar tijdelijk niet beschikbaar is vanwege de brand die er afgelopen donderdag woedde.Bij de brand raakte niemand gewond. Wel is er veel rook- en waterschade. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Het bureau in Emmen is enkele maanden de opvanglocatie voor de collega's uit Klazienaveen.