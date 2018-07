Deel dit artikel:











Provincie aan de slag met 'verduurzaming' eigen bezittingen Hans Pereboom, Tjisse Stelpstra en Henk Brink leggen een zonnepaneel bij het provinciale steunpunt Rogat (foto: Leo Harder)

ROGAT - 700 zonnepanelen worden de komende weken geplaatst op een terrein vlakbij de sluis bij Rogat. Ze moeten zorgen voor energie die nodig is om de sluis te bedienen.

Geschreven door Andries Ophof

De provincie Drenthe is eigenaar van de sluis en het gemaal in de Hoogeveense Vaart. Op dit moment wordt de plek vooral gebruikt om te voorkomen dat water Drenthe uit stroomt en dat er voldoende water Drenthe in wordt gepompt. Daarmee moet worden voorkomen dat Zuid Drenthe verdroogt. En ook daar is energie voor nodig.



Waterschap reguleert waterpeil

Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta: "Dit is een prachtige locatie die nog niet werd gebruikt. Die wordt nu voorzien van eigen stroom die niet fossiel is", zegt Pereboom. "Nu wordt het waterpeil nog gereguleerd door de provincie. Aan het eind van het jaar neemt het waterschap die taak over."



De provincie wil alle gebouwen en bezittingen de komende jaren zoveel mogelijk energieneutraal maken. En van het gas willen ze af. Zo is het volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra mogelijk om het provinciehuis volgend jaar af te sluiten van gas.



Nieuwe energie

"Gisteren waren we nog betrokken bij het klimaatakkoord en vandaag ligt het eerste voortvloeisel ervan er al", zegt Stelpstra. "Er moet veel nieuwe energie worden opgewekt. In september gaan we daarmee met veel partners in de provincie starten."