An de kuier: Wandelen over het landgoed De Klencke De roodborsttapuit is een kleine zangvogel met een oranje borst (foto: Freenatureimages/Jan van der Straaten)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten over het landgoed De Klencke.

Waar: Landgoed De Klencke nabij Oosterhesselen

Vertrekpunt: Parkeerplaats in bocht voor Klenkerweg 12

Afstand: 2,5 kilometer

Route: klik hier



De Klencke is een havezate, een grote boerderij met land, in de buurt van Oosterhesselen. Behalve de havezate staat er nog een aantal boerderijen op het landgoed. De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot 1520.



De wandelroute loopt langs de boerderijen, een voormalige kroeg en door het beekdallandschap. Misschien zie je wel een roodborsttapuit of een groene specht. Ook de kerkuil en de watersnip leven in dit gebied.



Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur .