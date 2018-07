Stelling: Ik wil best investeren in verduurzaming

ASSEN - Bijna vijftig procent minder broeikasgas uitstoten in 2030 dan in 1990. Dat is het hoofddoel uit het nieuwe Klimaatakkoord.

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving mag de burger in ieder geval niet met hoge kosten opzadelen, benadrukt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. "Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat het niet lukken", voorspelt de bewindsman. 'Betaalbaarheid en haalbaarheid voor huishoudens' zijn volgens hem altijd speerpunten geweest voor het kabinet. Verhalen over stijgende energierekeningen worden tegengesproken.