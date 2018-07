Drenthe op 'waterstofhandelsreis' naar VS

ASSEN - Een handelsmissie moet Drentse en Groningse waterstoftechnologie in de Verenigde Staten aan de man gaan brengen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil in september naar een Amerikaanse klimaattop om de noordelijke vindingen uit te venten.Het gaat om de waterstoftechniek van Resato in Assen en Holzhausen in Hoogezand. Resato maakt systemen om onder hoge druk waterstof op te kunnen slaan.In september vindt in San Francisco de Global Climate Action Summit plaats. Drenthe zit in een club van lokale en regionale overheden die samen met bedrijven oplossingen zoeken voor de energietransitie en het stoppen van klimaatverandering. Noord-Nederland zet fors in om de toepassing van waterstof als schone vervangende energie voor het aardgas te ontwikkelen.Stelpstra wil vooraf aan de klimaattop met de handelsmissie contacten leggen en bedrijven bezoeken om de handelsrelatie te verstevigen.De reis kost de provincie nog geen 10.000 euro. Stelpstra praat vanmiddag met Provinciale Staten over de reis.