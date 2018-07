Deel dit artikel:











An de kuier: Wandelroute Vosseven De jeneverbes is een van de weinige coniferen die van nature voorkomt in de Benelux (foto: Freenatureimages/Willem van Kruijs)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer de wandelroute Vosseven in het Sleenerzand.

Waar: Sleenerzand

Vertrekpunt: Infopaneel Slenerweg

Afstand: 6 kilometer

Route: Klik hier



Lang geleden was het Sleenerzand een oerwoud. De eerste mensen die hier leefden, behoorden tot de Trechterbekercultuur. Zij lieten hun sporen na in het landschap en bouwden de hunebedden. Het hunebed De Papeloze Kerk dat in dit gebied staat, is een erg groot exemplaar.



Tegenwoordig staan in het midden van het Sleenerzand nog stille bossen waar veel verschillende vogelsoorten leven. In het zuiden ligt een stuifzandgebied met enkele jeneverbessen. Ook vind je hier kleine heidegebieden en vennetjes.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur .