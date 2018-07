Deel dit artikel:











Ruil van partij zadels tegen paard leidt tot voorwaardelijke boete De man ruilde een partij zadels tegeneen paard (foto: Pixabay)

GIETERVEEN - De rechtbank in Assen heeft een 67-jarige man uit Gasteren een voorwaardelijke boete van 400 euro opgelegd voor mishandeling. De man had eerder met het slachtoffer een partij zadels geruild tegen een paard. Bij de zadels zouden onderdelen hebben gemist. De oorzaak van een langlopend conflict.

In de rechtbank verklaarde de man uit Gasteren al tijden door het slachtoffer voor ‘paardendief’ te worden uitgemaakt. Toen dit in mei 2016 op een terras van een horecagelegenheid in Gieterveen wederom gebeurde, sloeg en duwde de man hem. Volgens eigen zeggen omdat hij 'er hartstikke flauw van was'. Het slachtoffer kwam tegen een terrasafscheiding aan en liep verwondingen op aan oor en arm.



Als de man de komende twee jaar uit de problemen blijft, hoeft hij de boete niet te betalen.