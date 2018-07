Deel dit artikel:











Op fietse: de Mandelanden De Mandelanden is een nieuw natuurgebied van 120 hectare (foto: RTV Drenthe)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag stappen we in Borger op de fiets met Het Drentse Landschap voor een tocht door de Mandelanden.

Waar: de Mandelanden

Vertrekpunt: Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12 in Borger

Afstand: 44 kilometer

Route: klik hier



Dit is het brongebied van de Hunze. De rivier heeft twee bovenlopen: het Voorste Diep en het Achterste Diep. Vanaf Gasselternijveen komen ze samen en gaan ze verder als de Hunze.



In 2012 heeft Het Drentse Landschap het landschap in dit gebied gereconstrueerd. Zij brachten de oorspronkelijke beekloop van het Voorste Diep terug en richten het gebied in om overtollig water uit de omgeving op te vangen.



De fietstocht gaat langs kronkelende beekjes, deels dichtgegroeide kanaaltjes en moerassen. In de zomer kun je hier de bruine kiekendief spotten.



