An de kuier: Landgoed Berkenheuvel Het Drents-Friese Wold is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten over het landgoed Berkenheuvel.

Waar: Berkenheuvel vlakbij Diever

Vertrekpunt: Parkeerplaats Toeristisch Informatiepunt Westervelde

Afstand: 8,3 kilometer

Route: klik hier



Het landgoed Berkenheuvel ligt midden in het Drents-Friese Wold. Ruim honderd jaar geleden plantte de eigenaar het bos op zijn landgoed. Hij koos voor dennen omdat daar geld mee te verdienen was. Dit hout werd namelijk gebruikt om mijnschachten mee te stutten. Ook plantte hij berken om zo de stuifzanden tegen te gaan.



De wandeling gaat door de bossen en langs heidegebieden met kraaiheide. Ook ligt er een poel waarin je groene kikkers en kleine watersalamanders kunt zien. En misschien hoor je de tuinfluiter wel die de poel opzoekt voor een bad.



