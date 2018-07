Deel dit artikel:











Op fietse: de Verstild Drenthe-route De Olanden is een natuur- en waterbergingsgebied van 2500 hectare (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Marketing Drenthe de verstild Drenthe-route door De Onlanden.

Waar: De Onlanden

Vertrekpunt: Paterswolde

Afstand: 55,6 kilometer

Route: klik hier



In het noorden van Drenthe ligt De Onlanden, een nieuw natuurgebied dat enkele jaren geleden onder water gezet werd. Hier kun je de grote zilverreiger, de bruine kiekendief en de roerdomp zien.



De fietsroute leidt je door de Onlanden en langs het Hoornse Meer en het Paterswoldsemeer. Ook fiets je door karakteristieke beekdalen en de stille bossen bij Norg.



