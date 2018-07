Deel dit artikel:











Hommels: elk jaar een nieuwe koningin De steenhommel zit vaak op paardenbloemen (foto: Free Nature Images/Ab Baas)

Als je in de zomer langs een bloemenweide loopt, is de kans groot dat je een paar hommels ziet. De hommel is een van de 350 verschillende soorten wilde bijen die in ons land voorkomen. Samen met boswachter Pauline Arends kijken we naar het leven van de hommel.





De koningin

Een hommel leeft ongeveer één jaar. In het vroege voorjaar komt de koningin uit de grond waar zij overwinterde. Als eerste heeft ze nectar en stuifmeel nodig om te kunnen vliegen en voor de ontwikkeling van haar eierstokken.



In onderstaande video legt boswachter Pauline Arends uit hoe een hommel stuifmeel verzameld.







De koningin zoekt een geschikte plek om een nest te bouwen. De verschillende soorten hommels doen dat op verschillende plekken. Zo zoekt de aardhommel vaak een muizenholletje op. Daar broedt ze haar eieren uit. De werksters die uit de eieren komen, maken het nest steeds groter.



In de herhaling

In de zomer legt de koningin eieren waar mannetjes en nieuwe koninginnen uit komen. De mannetjes paren met de koninginnen en hebben dan hun taak volbracht. De mannetjes gaan dood en de nieuwe koninginnen zoeken een plek om te overwinteren. Ook de oude koningin en haar werksters sterven. De nieuwe koninginnen bouwen na de winter een nieuw nest.



Hommels herkennen

In ons land leven zo'n 29 soorten hommels waarvan een aantal erg zeldzaam is. Door goed te kijken en gebruik te maken van een veldgids, kun je de verschillende soorten herkennen. "Normaal gesproken laten we ze met rust, maar het is mooi om een hommel van dichtbij te zien," aldus Arends.



In onderstaande video laat boswachter Pauline Arends zien hoe je de verschillende soorten hommels herkent.







Arends wil graag de steenhommel zien. Zij en Loes hebben geluk. Ze vinden ook een aardhommel en een akkerhommel. Pauline legt uit waar je op moet letten: "Heeft de hommel een witte kont, dan hoort hij bij de aardhommelgroep. De akkerhommel daarentegen is herkenbaar aan zijn bruine rug met gestreept achterlijf." De steenhommel heeft een roodbruin achterlijf.



