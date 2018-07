Deel dit artikel:











Zes kinderen gewond bij ongeluk springkussen in Emmen [update] Het gebied is afgezet. Er stonden meerdere springkussens (foto: Persbureau Meter) Het winkelcentrum in Emmerhout, waar het ongeluk gebeurde. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse (foto: Mario Lippold) Het gebied is afgezet. Er stonden meerdere springkussens (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - In het winkelcentrum in de wijk Emmerhout in Emmen is vanmiddag een groot springkussen omgevallen. Zes kinderen raakten gewond, van wie een ernstig.





Festival

Het acht meter hoge springkussen werd door de brandweer omhoog getakeld, om te controleren of er geen slachtoffers onder lagen. Er bleek niemand onder te liggen.



Volgens de politie zijn er zes kinderen gewond geraakt. Een kind werd ter plekke behandeld. Vijf moesten er naar het ziekenhuis, onder wie een kind dat zwaargewond raakte.



De springkussens stonden in het winkelcentrum als onderdeel van een springkussenfestival. Door het hele centrum konden kinderen vanaf vier tot en met vijftien jaar gebruik maken van de attracties.



Over de oorzaak is officieel nog niets bekend, maar ooggetuigen vertelden dat meerdere kinderen aan één kant van het springkussen hingen. Doordat het springkussen niet verankerd was, zou het speeltoestel daardoor zijn omgevallen.

De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Zo waren er drie ambulances en brandweerwagens ter plekke. Ook een traumahelikopter was aanwezig.Het acht meter hoge springkussen werd door de brandweer omhoog getakeld, om te controleren of er geen slachtoffers onder lagen. Er bleek niemand onder te liggen.Volgens de politie zijn er zes kinderen gewond geraakt. Een kind werd ter plekke behandeld. Vijf moesten er naar het ziekenhuis, onder wie een kind dat zwaargewond raakte.De springkussens stonden in het winkelcentrum als onderdeel van een springkussenfestival. Door het hele centrum konden kinderen vanaf vier tot en met vijftien jaar gebruik maken van de attracties.Over de oorzaak is officieel nog niets bekend, maar ooggetuigen vertelden dat meerdere kinderen aan één kant van het springkussen hingen. Doordat het springkussen niet verankerd was, zou het speeltoestel daardoor zijn omgevallen.