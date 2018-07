De gouden snaai is lang niet alleen voor Harry Potter

ENSCHEDE - Vliegen op bezems, ballen door ringen gooien en jagen op de gouden snaai. Dat is waar zwerkbal om draait. Je kent het misschien uit de Harry Potter-verhalen, maar Peter Hooijschuur uit Emmen speelt het in het echt.

"Mijn zus Linda studeert in Wageningen en daar spelen ze Quidditch al iets langer. Toen ik bij de allereerste Nederlandse Kampioenschappen ging kijken, dacht ik meteen: wauw, dit is heel erg vet", vertelt de captain van het Nederlandse zwerkbalteam.De officiële naam is Quidditch. Zo noemen de spelers het ook. De sport is het best te omschrijven als een combinatie van rugby, handbal en trefbal . Het is afgeleid van het zwerkbal dat Harry Potter speelt en het is in 2005 in de Verenigde Staten ontstaan.In Nederland kwamen de eerste teams in 2014 op en inmiddels telt het land zes verenigingen met vooral studenten als leden. Wereldwijd zijn er meer dan duizend teams. Drenthe kent nog geen officiële Quidditch-club. Hooijschuur speelt zelf bij de Twentse Thestrals in zijn woonplaats Enschede."We hebben hier vorig jaar een vereniging opgezet. Inmiddels zijn we met zo'n vijftien spelers", vertelt de Drent. "Het zou leuk zijn als er ergens in de buurt van Emmen ook Quidditch gespeeld gaat worden. Dan kan ik het ook in Drenthe doen wanneer ik bij mijn ouders ben."Natuurlijk vliegen Quidditch-spelers niet echt op bezemstelen, maar ze moeten tijdens het spel wel een stok tussen hun benen geklemd houden. Op het ovaalvormige veld spelen twee teams van zeven spelers tegen elkaar.Elk team heeft twee chasers, die de quaffle (een volleybal) door een van de drie hoops moeten gooien. Een keeper probeert dat te voorkomen. Een doelpunt levert tien punten op. Ondertussen zijn er drie beaters die het spel proberen te verstoren door tegenstanders af te gooien met een van de drie bludgers (een dodgebal).Dan is er per team nog iemand die Harry Potters-rol op zich neemt: de seeker. Deze persoon moet de snitch proberen te vangen. In Quidditch is dat een tennisbal in een sok die aan de broek van een aparte scheidsrechter is vastgemaakt. Deze rent na zeventien minuten het veld in en zodra de snitch door een van de twee seekers is gevangen, krijgt de vanger dertig punten en is het spel meteen afgelopen. Het team met de meeste punten op dat moment wint.Zo wordt het spel gespeeld door de tovenaars uit de Harry Potter-boeken en -films:De beste spelers van de zes Nederlandse verenigingen maken deel uit van de nationale selectie. Met Hooijschuur als captain deed Nederland mee aan het wereldkampioenschap Quidditch, dat op 30 juni en 1 juli plaatsvond in het Italiaanse Florence. Maar liefst 29 teams deden mee. Nederland eindigde op de negentiende plek, terwijl de VS in de finale van België won.Toch is het Nederlandse team niet ontevreden. "Het ging best wel goed, want onze doelstelling was om de top 20 te halen. In Nederland is de sport nog niet zo bekend als in landen waar rugby ook veel gespeeld wordt. Hier zijn we de sport nog erg aan het opbouwen", aldus de aanvoerder.