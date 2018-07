Zet zelf zaken op de agenda van de provincie

ASSEN - Iedere Drent kan binnenkort zaken op de agenda van Provinciale Staten zetten. De minimumleeftijd daarvoor gaat omlaag: van 18 naar 16 jaar, zodat ook meer jongeren van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

"En ik hoop ook dat veel Drenten hier gebruik van zullen gaan maken", zei commissaris van de Koning Jetta Klijnsma na afloop van het debat over het zogeheten agenderingsrecht. De Staten stemden unaniem in met de nieuwe mogelijkheid.De mogelijkheid voor inwoners om zaken op de provinciale agenda te zetten is er nu ook al, maar is hopeloos ingewikkeld, zo bleek uit onderzoek van een Statencommissie onder aanvoering van ChristenUnie-Statenlid Roy Pruisscher. Hij is blij dat de regeling eenvoudiger wordt. Pruisscher riep de provincie wel op om de nieuwe mogelijkheid goed te communiceren, want daar valt of staat het mee of het gaat werken.Op 27 juni deed de Coevorden Jongerenraad nog een oproep aan Provinciale Staten om de leeftijd omlaag te brengen.Alle partijen in de Staten, behalve de VVD, waren voor de modernisering van het zogeheten agenderingsrecht. De VVD stemde uiteindelijk toch ook voor.