Organisatie springkussenfestival spreekt van 'verschrikkelijk drama' Het springkussen in Emmen (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN - De organisatie van het springkussenfestival is erg geschrokken van het ongeluk dat vanmiddag in het winkelcentrum van de wijk Emmerhout in Emmen gebeurde. Mede-organisator Angelo Wensing spreekt over een heftige ervaring.





Wensing heeft het ongeluk niet zien gebeuren, maar kwam net bij het festival Mini Summersplash aan. "In de laatste vlaag heb ik het kussen omlaag zien komen. Hoe het heeft kunnen gebeuren? Dat is een goede vraag, ik heb geen idee. Ik kan er niks over zeggen."



De organisatie van het festival heeft een bedrijf ingehuurd dat springkussens levert. "Zij hebben alles nagekeken of het goed zat." Er waren meerdere springkussens geplaatst. Na het ongeluk werden ze allemaal buiten gebruik gesteld.



