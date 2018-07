Deel dit artikel:











CH De Wolden verbetert accommodatie en verhoogt prijzengeld Wethouder Jan ten Kate en voorzitter Christiaan Hendriksen van CH De Wolden (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Meer prijzengeld en een nog betere accommodatie. Dat is wat de springruiters uit meer dan dertig landen kunnen verwachten bij de 14e editie van het CH De Wolden. Het evenement in Veeningen is van 19 tot en met 23 juli en van 26 tot en met 29 juli.

Geschreven door Steven Stegen

Dankzij steun van de gemeente De Wolden en de provincie Drenthe zijn er nieuwe bodems gelegd op het grote inrijterrein en de tweede wedstrijdpiste. Na het concours gaat de organisatie nog aan de slag met de locatie waar de stallen worden gebouwd. "Na hevige regen is daar eens wateroverlast geweest en dat willen we niet nog een keer", aldus voorzitter Christiaan Hendriksen.



Beide wedstrijdweken eindigen met een Grote Prijs. Op zondag 29 juli is de prijzenpot het best gevuld. De winnaar neemt dan 10.000 euro mee naar huis. Bekende ruiters als Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling en Albert Zoer (Echten) komen aan de start, net als Daan van Geel (Gees). "We weten dat de ruiters hier graag rijden, vanwege de accommodatie en de sfeer, maar geld speelt ook zeker een rol”, aldus de voorzitter.



Europees kampioenschap

Veel staat nu al in het teken van het Europees Kampioenschap voor jonge springruiters, dat volgend jaar in Veeningen wordt verreden, voorafgaand aan het 'gewone' concours. "Daarom hebben we nu al extra ons best gedaan om de omstandigheden verder te verbeteren", zegt eigenaar van het terrein en geestelijk vader Jan Broek.



De belangstelling voor het CH De Wolden is groot. Ruiters komen uit meer dan 30 landen. "We kunnen per week 550 paarden aan. We hebben er per week al 350 moeten afwijzen omdat er gewoon geen plaats meer voor is", aldus Hendriksen.



De organisatie laat ook meer tribunes bouwen en heeft ook in de verdere infrastructuur geïnvesteerd. Het evenement is gratis toegankelijk. TV Drenthe zendt op de beide zondagen de Grote Prijs live uit.