Waterschap begint dijkinspecties vanwege droogte

ZUIDLAREN - Waterschap Hunze en Aa's gaat vanwege de aanhoudende droogte vanaf vandaag de veendijken inspecteren.

Dat is nodig, omdat door droogte scheurtjes kunnen ontstaan in het veen. "We doen dit uit voorzorg. We weten uit ervaring dat we de droogte die we nu hebben, makkelijk kunnen hebben. Maar de droogte begint wel steeds extremer te worden, dus we willen weten hoe de dijken er nu bij liggen", vertelt Henk van Norel van waterschap Hunze en Aa's."We beginnen vandaag met een inspectie en afhankelijk van de droogte gaan we volgende week kijken wanneer we gaan inspecteren. We kijken naar scheurvorming en vervormingen. Als het heel extreem wordt met de droogte, gaan we dagelijks kijken."De veendijken komen volgens Van Norel vooral voor rondom het Zuidlaardermeer en ook bij het Groningse Schildmeer en Hondshalstermeer.De droogte is vooral gevaarlijk voor veendijken, bij andere grondsoorten is er minder gevaar. "Zanddijken en dijken van klei zijn een stuk zwaarder. Veen is een lichte grondsoort en gevoelig voor uitdroging. Als zo'n dijk uitdroogt, kan het voorkomen dat hij te licht wordt en de druk van het water niet kan weerstaan."