Deel dit artikel:











Internationale studenten racen op TT Circuit Assen In Assen racen internationale studenten met hun eigengebouwde auto's (Foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - Op het TT Circuit in Assen racen sinds gisteren drie dagen lang zelfgemaakte auto's. In de Drentse hoofdstad vindt deze week opnieuw Formula Student Netherlands plaats.

Het circuit is het podium voor vijftienhonderd studenten van vijftig verschillende Europese topuniversiteiten en hogescholen om hun zelfgebouwde auto's met elkaar te laten strijden.



Team uit Eindhoven

Nederland wordt vertegenwoordigd door een team van de Technische Universiteit Eindhoven, dat meedoet in de klasse voor elektrische auto's. "Studententeams van over de hele wereld hebben een jaar lang aan hun auto gebouwd en vandaag gaan we kijken welke de beste is", vertelt Dennis de Niel van het team uit Eindhoven.



De race in Assen is de aftrap van een serie wedstrijden. Na Drenthe gaan de teams hun auto's tegen elkaar laten strijden op de Hockenheimring in Duitsland, het Circuit de Barcelona-Catalunya in Catalonië en de haven van Györ-Gönyü in Hongarije.