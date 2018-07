Drentse scholen hebben moeite om aan personeel te komen

WAPSERVEEN - Het is bijna zomervakantie voor Drentse basisschoolkinderen. Voor de leerlingen een mooie tijd, maar voor personeel in het onderwijs is het nu alweer druk.

Op basisschool De Vuursteen in Wapserveen is het niet anders. De kinderen rennen enthousiast door de schoolgangen, zij hebben de zomervakantie al in de bol. Maar de docenten kijken wat somberder. Daar is volgens de schooldirecteur een reden voor: hoge werkdruk in het onderwijs."We hebben net een sollicitatieprocedure gehad en daar kwamen maar vijf sollicitanten op af", vertelt schooldirecteur Gerben Douna. "En voor het eerst in mijn veertigjarige carrière heb ik onlangs een klas naar huis moeten sturen, omdat er geen invaller was." Daarin staat de Vuursteen niet alleen. Kortom: het Drentse onderwijs heeft moeite om aan personeel te komen.De Vuursteen is met 73 kinderen een van de kleinste scholen van Drenthe. De school beschikt over drie fulltime-medewerkers en een parttime-medewerker. Met kunst- en vliegwerk is de planning voor het nieuwe schooljaar rondgekomen. Scholen hebben daarom extra financiële steun uit Den Haag gekregen om te gebruiken waar ze het nodig hebben.