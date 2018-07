Kleine, maar felle weerstand tegen komst verslavingszorg naar Emmen

EMMEN - De opkomst was vanavond niet groot bij een inloopbijeenkomst over de plannen om in de Kop van Zuid verslaafden op te vangen en te begeleiden. Maar verzet is er wel tegen de plannen op het ziekenhuisterrein.

"Ik vind het niet zo’n goed plan. We zijn bang voor overlast", zegt een vrouw die naar de bijeenkomst in het Esdal College is gekomen. Haar buurvrouw heeft een printje bij zich over een steekincident dat zich onlangs bij de Breehof in Nieuw-Amsterdam voordeed. "We vrezen dat zoiets straks hier ook kan gebeuren. Er lopen nu al mensen rond die bijvoorbeeld GHB laten slingeren."Medewerkers van Verslavingszorg, de gemeente, de erkende overlegpartner (EOP) en de politie horen de verhalen aan en proberen zo veel mogelijk informatie te geven. "Het is niet erg druk", constateert voorzitter Piet Snel van de erkende overlegpartner Emmen-centrum. "Maar het leeft wel, hoor. We krijgen er ook best veel ongeruste mails en telefoontjes over." Een standpunt neemt de EOP niet in, zo benadrukt Snel. "Maar we kijken wel of de procedures netjes worden gevolgd."Ginette Hendriks van Verslavingszorg Noord-Nederland legt uit dat haar organisatie straks vanuit één locatie gaat werken. "We hebben nu nog het beschermd wonen in de Breehof in Nieuw-Amsterdam. Daarnaast bieden we ambulante hulp aan de Parallelweg in Emmen. Die beide zaken gaan we hier dan bundelen."Het bestemmingsplan staat de activiteiten op het ziekenhuisterrein toe. De gemeente verspreidde op de bijeenkomst wel formulieren waarop wordt uitgelegd hoe mensen toch bezwaar kunnen maken.