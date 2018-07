Formule 1 mag geen extra geluidshinder geven

ASSEN - Mocht de Formule 1 naar Assen komen, dan mag het autosportevenement geen extra geluidsoverlast veroorzaken. Dat schrijft Gedeputeerde Staten naar aanleiding van vragen van GroenLinks.

Dat betekent dat de organisatie van de Formule 1 zich zal moeten houden aan het TT convenant . In dat in 2011 gesloten akkoord staan afspraken over geluidsnormen en voorwaarden voor vergunningverlening aan het TT Circuit.De overeenkomst is ondertekend door de provincie, de gemeente Assen, het TT Circuit en de Stichting Geluidshinder Baggelhuizen. De stichting maakt zich zorgen dat omwonenden niet genoeg gehoord zullen worden bij het naar de Drentse hoofdstad halen van de Formule 1.De stichting vroeg eerder in een brief aan de gemeenteraad van Assen aandacht voor de plannen om de Formule 1 naar Assen te halen. De stichting zegt niet gelijk nee tegen het plan, maar wil wel dat er ook aandacht is voor de inwoners van Baggelhuizen. De stichting wil dat de komst van het autosportevenement gecompenseerd wordt door 'concrete maatregelen'.