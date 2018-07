Toer de Loes met Anice Das: 'Reis naar India was een mooie ervaring'

ASSEN - Schaatsster Anice Das uit Assen is vandaag te zien in de nieuwste aflevering van Toer de Loes. Samen met presentatrice Loes van der Laan rijdt ze naar plekken in Drenthe die voor haar belangrijk zijn.

2018 is een bijzonder jaar voor Das. Afgelopen februari deed de 32-jarige schaatsster voor het eerst mee aan de Olympische Spelen op de 500 meter.Meteen daarna reisde ze samen met haar tweelingzus af naar India, op zoek naar haar biologische ouders. Das werd namelijk geboren in Mumbay en werd na acht maanden samen met haar zus geadopteerd.Ze weet nog altijd niets over haar verleden en haar familie. "Het was wel een ontzettend mooie ervaring", vertelt ze aan Loes. "Maar we weten bijvoorbeeld nog steeds niet waar we geboren zijn. Het is een hele zoektocht."In de Kever van Loes praten ze ook over haar jeugd in Assen. Zo gaan ze langs bij een oud-docent op haar vroegere middelbare school. "Ik heb echt zóveel gelachen in die tijd."En ze hebben het over het komende schaatsseizoen. Hoe ziet Das haar toekomst in de schaatssport voor zich nu ze geen nieuw team heeft?Benieuwd wat Anice Das nog meer te vertellen heeft aan Loes? Kijk dan vanaf 17.10 uur naar TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald.Kijk voor meer informatie op de website toerdeloes.nl