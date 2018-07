Deel dit artikel:











Schutting in Hoogeveen gaat in vlammen op De vlammen sloegen hoog uit (foto: Persbureau Meter) De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Bewoners aan de Trompstraat in Hoogeveen werden vanavond opgeschrikt door een brand achter een huis.

Een schutting, tuinmateriaal en struikgewas hadden vlam gevat. Het vuur zou zijn ontstaan door een vuurkorf. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.



De brandweer was er snel bij om te voorkomen dat de vlammen over zouden slaan naar huizen in de buurt.