Lima wacht niet langer op FC Emmen

VOETBAL - Josimar Lima gaat op zoek naar een nieuwe club. De boomlange centrale verdediger, die het afgelopen seizoen promoveerde met FC Emmen, hoopte op een nieuw contract bij de Drentse club maar kreeg te horen dat er op dit moment niets mogelijk is.

Lima: Ik vind dat elke club twee spelers zoals ik nodig heeft

Lima werd geïnformeerd door Jan Korte, de manager voetbalzaken van FC Emmen. "Hij vertelde me dat ik pas in beeld kom als er een andere verdediger vertrekt. Ja, daar ga ik natuurlijk niet op wachten. Ik ga nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Jammer, want ik had het ontzettend naar mijn zin in Emmen en zag ook wel een rol weggelegd in het nieuwe seizoen."De 28-jarige Kaapverdiaan speelde twee seizoenen voor FC Emmen. Daarvoor kwam hij uit voor FC Dordrecht, Willem II en Al-Shaab.Overigens wil FC Emmen, naast een centrumspits, sowieso nog wel een centrale verdediger aan de selectie toevoegen.