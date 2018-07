Vernielingen bij FC Klazienaveen, club weet wie het deden

KLAZIENAVEEN - Grote schade bij voetbalclub FC Klazienaveen. Vandalen richtten een flinke vernieling aan op het sportpark.

Ook in de zomer is het sportpark open, zodat kinderen uit het dorp kunnen voetballen op het kunstgrasveld van de club. Die open poort trok ook een stuk vervelender bezoek aan.Vandalen vernielden picknicktafels, een vuilcontainer, een buitenlamp en een dugout. De picknicktafels waren daarnaast ook beklad met hakenkruizen en scheldwoorden.Op Facebook roept de voetbalclub de vandalen op zich te melden. Omdat het van enkele van de daders de namen weet, krijgen ze de kans zelf het boetekleed aan te trekken. Er is al wel aangifte gedaan bij de politie.