Aantal koopwoningen in heel Drenthe gedaald Huizenprijzen verschillen in Drenthe per regio (Foto: Remko de Waal/ANP)

ASSEN - In de hele provincie is het aantal woningen dat te koop staat gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In het zuidwesten van Drenthe was deze daling het sterkst. Daar stonden 111 woningen minder in de verkoop dan in het laatste kwartaal van 2017. In het noorden van de provincie daalde het woningaanbod slechts met 22 huizen.



Gemiddeld staat een woning in Drenthe 112 dagen te koop voordat deze van eigenaar wisselt. Dat is korter dan vorig jaar (155 dagen).



De huizenprijs in het noorden van Drenthe is flink gestegen en is inmiddels hoger dan voor de economische crisis in 2008. Daar is de huizenmarkt het krapst van de hele provincie. De prijzen van koopwoningen in de rest van de provincie liggen nog onder het prijsniveau van voor de crisis. Gemiddeld betaal je in Drenthe 219.069 euro voor een koophuis.