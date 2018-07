Deel dit artikel:











IJsmeester Noordlaren stopt na 30 jaar IJsmeester Gezienus van Iren stopt er mee (foto: Frits Emmelkamp / RTV Drenthe)

NOORDLAREN - Na ruim dertig jaar met een boormachine op het ijs te hebben gestaan stopt Gezienus van Iren met het ijsmeesterschap. IJsvereniging De Hondsrug moet op zoek naar een opvolger.

Van Iren stopt ermee omdat vooral de nachtelijke uren hem opbreken. "Gezien mijn werkzaamheden krijg je je rust niet goed, ik had vorig jaar een week nodig om weer te herstellen. Dus nu is het tijd om door te pakken en een andere hobby te zoeken", zegt de voormalige ijsmeester.



Passie voor het ijs

"Als kind ben ik begonnen met helpen met takken uit te zetten voor een toertocht. Dan krijg je passie voor het ijs. In het begin toen ik bij de ijsvereniging kwam reed ik 's nachts voor het loonbedrijf, dan reden we bij toerbeurt met water uit de polder naar de ijsbaan. En dan zag je 's ochtends de schoolmeester uit het raam kijken, de kinderen kregen 's middags een uurtje ijsvrij. ja, dat doet je wel wat."



Hoogtepunt voor Gezienus van Iren was het NK natuurijs op het Zuidlaardermeer. "We hebben jarenlang geprobeerd om die wedstrijd hierheen te krijgen. Dat lukte nooit. Maar nu op een gegeven moment hadden we alles zo goed voor elkaar dat we met de ogen dicht van elkaar wisten wie wat moest doen, wat er moest gebeuren. Dat heeft ons wel geholpen, dat we die wedstrijd mochten doen."



Feestcommissie

De ijsmeester zit vol anekdotes: "Er zijn zoveel verhalen, die ga ik op papier zetten. Daar probeer ik nu een keer mee te beginnen." Maar voorlopig heeft Van Iren het nog druk genoeg. "Stichting Festiviteiten Noordlaren, de feestcommissie, zocht nog iemand voor in het bestuur. En dat is gewoon overdag, dus hoef ik er niet midden in de nacht uit. Dus dat ga ik nu doen, ik ben nog lang niet van het toneel verdwenen!"



Van Iren denkt niet dat de ijsvereniging in de problemen komt, nu ze het zonder hem moeten stellen. "Iedereen kent het kunstje van het spel wel, dus niemand is onmisbaar. Ook ik niet. Ik heb geen idee of ze al een opvolger op het oog hebben, maar dat moet het bestuur maar kiezen."