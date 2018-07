Deel dit artikel:











Onderzoek naar informatiebeveiliging bij gemeenten De informatiebeveiliging bij onder andere gemeente Meppel wordt onder de loep genomen (foto: Google Streetview)

MEPPEL - De Rekenkamercommissies van Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en Staphorst gaan onderzoek doen naar informatiebeveiliging en datalekken bij de gemeenten. Het is voor het eerst dat er een overkoepelend thema bij verschillende gemeenten wordt onderzocht.

Volgens Jan Mastwijk, voorzitter van de Rekenkamercommissies, is de nieuwe privacywet de hoofdreden om dit onderzoek te doen. "Daarnaast is het zo dat er dit jaar nieuwe gemeenteraden zijn gekomen en we hadden niet de tijd om bij alle vier de raden naar goede onderwerpen te zoeken. Plus de komst van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens, daarom hebben we in alle vier de gemeenten voor hetzelfde onderzoek gekozen."



Conceptrapport

Het onderzoek gaat wel even duren. In het najaar verwacht Mastwijk een conceptrapport klaar te hebben. "We gaan na hoe de verwerking van de persoonsgegevens per gemeente is georganiseerd. Hoe het gedrag is van iedereen die hiermee in aanraking komt. De komende weken gaan we de dossiers bestuderen en onderzoeken we hoe het in theorie is georganiseerd. Na de vakantie gaan we op verschillende plekken mensen interviewen en daarna gaan we de organisaties in om te kijken hoe de praktijk werkt."



Klaar in 2019

Op de uitkomsten van het rapport durft Mastwijk nog geen voorschot te nemen. "Geen gemeente is gelijk. Er zijn gemeentes die netjes alles op orde hebben, maar we lezen bijna dagelijks in de krant, en niet alleen bij gemeentes, dat er ergens een open einde is. Dat is niet altijd nonchalance, maar ook vaak een stukje techniek dat niet op orde is bijvoorbeeld." De voorzitter geeft aan dat het uiteindelijke rapport waarschijnlijk pas begin 2019 af is: "We hopen dan op een rapport met daarin goede adviezen voor de gemeenten."