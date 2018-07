Man uit Assen opgepakt na vechtpartij

ASSEN - Een 27-jarige Assenaar is gisteravond laat aangehouden voor mishandeling.

Volgens de politie was de man betrokken bij een vechtpartij op de Kerkstraat. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie en de verdachte zit vast.De politie in Assen spreekt van een 'drukke dienst'. Een man van 44 werd aangehouden op verdenking van onder meer witwassen en heling, een man van 24 werd gepakt voor mishandeling en een andere man is gearresteerd voor rijden onder invloed.