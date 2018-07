Deel dit artikel:











Hurry-Up start in tweede ronde Challenge Cup Hurry-Up opent het Europese avontuur in het weekend van 6 en 7 oktober (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up start het Europese avontuur in de tweede ronde van de Challenge Cup. Op 17 juli is de loting.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De club uit Zwartemeer is ingedeeld in het onderste gedeelte van het schema, waardoor de oranjehemden een zware tegenstander treffen kunnen. Competitiegenoot Volendam komt een ronde later voor het eerst in actie in de Challenge Cup.



Mogelijke tegenstanders Hurry-Up:

MRK Jedinstvo (Montenegro), KH Prishtina (Kosovo), Parnassos Strovolou (Cyprus), Olimpus-85-USEFS (Moldavië), Livingston HC (Groot-Britannië), HC Talllinn (Estland), Pallamano Pressano (Italië), VHC Sviesa Vilnius (Litouwen), IMEDI Telavi (Georgië), HC Masheka Mogilev (Bulgarije), Dicken (Finland), Bregenz Handball (Oostenrijk), HC Baki (Azerbeidzjan), Celtnieks Riga (Letland), AC Diomidis Argous (Griekenland) en OIF Arendal (Noorwegen).



In het weekend van 6 en 7 oktober staat de heenwedstrijd op het programma. Een week later wordt de return afgewerkt. Het is nog onbekend of Hurry-Up start met een thuis- of uitwedstrijd. De loting vindt plaats op 17 juli.



Sporting Clube de Portugal

Na een jaar afwezigheid heeft Hurry-Up zich weer ingeschreven voor Europees handbal. In 2017 bereikten de Zwartemeerders de halve finale van het derde bekertoernooi van het continent: de Challenge Cup. In Lissabon werd de formatie van toenmalig hoofdcoach Martin Vlijm uitgeschakeld door latere winnaar Sporting Clube de Portugal.