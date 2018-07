Deel dit artikel:











Drentse Fiets4Daagse trapt af met ontbijt in alle startplaatsen Gezamenlijk ontbijt bij de editie van vorig jaar (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

DIEVER - Nog minder dan twee weken en dan begint de Drentse Fiets4Daagse.

Nieuw dit jaar is een gezamenlijk ontbijt in de acht startplaatsen. "Je probeert ieder jaar te veranderen. Dit jaar gaan we in alle acht startplaatsen beginnen met een ontbijt. We verwachten het grootste, meest gezellige gratis ontbijt van Nederland in de buitenlucht te hebben", vertelt voorzitter Jan Broertjes. Hij rekent in totaal op zo'n 15.000 eters in de acht startplaatsen.



Het totaal aantal deelnemers ligt veel hoger, denkt de voorzitter. "Wij hopen dat we met de vier dagen gezamenlijk richting de 50.000 fietsers gaan. Als we dat halen zijn we uit de kosten. We hebben wel een reserve, dus als het er wat minder zijn, zitten we niet in zak en as", zegt Broertjes.



Weer of geen weer

Het aantal deelnemers is sterk afhankelijk van het weer. Meer dan ooit zelfs. "Zo'n dertig à veertig jaar geleden gaf men zich van tevoren op. Weer of geen weer: men ging fietsen. Nu besluiten mensen steeds later of ze wel of niet meedoen. Ze kijken een dag van tevoren of zelfs op de ochtend zelf wat Buienradar zegt. Als het wat tegenvalt, blijven ze lekker thuis."



De organisatie is inmiddels zo goed als klaar voor het evenement. "Wij hebben er zeker zin in. Organisatorisch is alles startklaar. Maar uiteraard moet je de laatste paar dagen nog wat tenten opzetten en bordjes uitzetten."



Belangrijk evenement

Volgens Broertjes moeten we het belang van de Drentse Fiets4Daagse voor de provincie niet onderschatten. "Ik denk dat het een heel belangrijk evenement is voor Drenthe. Vier dagen lang fietsen er heel veel mensen. Het is een goede bijdrage voor de economie. Men overnacht hier en consumeert hier. Ik denk niet dat er veel evenementen zijn in Drenthe waar 50.000 mensen op af komen."



Het evenement begint op dinsdag 24 juli en wordt voor de 53ste keer gehouden.