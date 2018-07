Deel dit artikel:











Renovatie luchtwachttoren Schoonebeek uitgesteld De geplande renovatie in het najaar is uitgesteld (foto: RTV Drenthe) De luchtwachttoren in Schoonebeek. De bomen zijn inmiddels weggehaald (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De luchtwachttoren is afgezet (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK - De renovatie van de luchtwachttoren in Schoonebeek is uitgesteld. De renovatie stond gepland voor aankomend najaar, maar is verplaatst naar het voorjaar.

Geschreven door Janet Oortwijn

'Geld bij elkaar krijgen duurt langer'

"Dat heeft twee redenen", legt projectleider Aaldert Sikken van Drents Monument uit. "Enerzijds het geld bij elkaar krijgen duurt wat langer. En we renoveren liever in het voorjaar dan in de herfst, in verband met het weer."



Voor de renovatie is 300.000 euro nodig en voor de inrichting van de omgeving zo'n 50.000 tot 60.000 euro. "Je kunt de omgeving zo luxe maken als je wil", zegt Sikken. "Maar aan dit bedrag zitten we te denken."



Zo heeft het Drents Monument 249.000 euro van de provincie Drenthe gekregen. "En we hebben ruim 56.000 euro van de gemeente Emmen gekregen", vertelt de projectleider. "Dus de laatste loodjes nu. We hebben goede hoop."



Vervallen

De toren bij Schoonebeek is in 1954 gebouwd en deed in de jaren zestig dienst als waarnemingspost voor de luchtwachtdienst. De bemanning op de toren moest laagvliegende Sovjet-vliegtuigen signaleren die de radar probeerden te ontwijken. Nederland telde ooit 130 van deze torens.



Wens om op te knappen

De toren in Schoonebeek is gebruikt tot 1964 en is momenteel ernstig vervallen, er is betonrot en er missen onderdelen. De toren is eigenaar van het Drents Monument en er bestaat al jaren de wens om deze op te knappen.