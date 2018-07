‘EK voor jonge springruiters flinke impuls voor regionale economie’

VEENINGEN - De gemeente De Wolden heeft hoge verwachtingen van het Europees Kampioenschap voor jonge springruiters dat volgend jaar in Veeningen wordt gehouden. Wethouder Jan ten Kate verwacht dat het evenement de regio in economisch opzicht veel op gaat leveren.

Het EK is door de internationale ruitersportbond FEI toebedeeld aan de organisatie van het CH De Wolden, dat daar een succesvolle lobby voor voerde. Het kampioenschap is volgend jaar voorafgaand aan het reguliere CH De Wolden. “Van dat evenement weten we al dat de economische spin-off meer dan anderhalf miljoen is. Met nog een EK er bij kan dat alleen maar meer worden”, zegt Ten Kate.De gemeente zet nu al in op het verzilveren van het EK. “We hebben er ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt. Een aantal mensen bij de gemeente is er nu al volop mee bezig. Ik verwacht dat het EK een flinke impuls voor de regionale economie zal betekenen. Nu al zitten tijdens het CH De Wolden de hotels vol van Staphorst tot Spier”, zo zei Ten Kate.De gemeente De Wolden zet al jaren in op ontwikkeling van de hippische sector en heeft de ambitie om dé paardengemeente van Nederland te zijn. “Het EK moet daar de voorlopige kroon op worden wat ons betreft”, aldus de wethouder. Gemeente en provincie betaalden mee aan twee nieuwe bodems die onlangs op het wedstrijdterrein zijn aangelegd.