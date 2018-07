Stelling: Het is goed dat edelherten in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten

ASSEN - Flevoland laat zo snel mogelijk bijna duizend edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten.

Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa. Er blijven dan nog 1.100 herten, paarden en koeien in het natuurgebied over. Die moeten samen in een kleiner gebied leven, maar wel met meer beschutting rondom. Flevoland wilde de edelherten liever verhuizen naar een andere plek, maar dat lijkt niet te gaan lukken.Afgelopen winter was er veel te doen over het gebrek aan voedsel en het niet bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen. De provincie besloot de wilde dieren toch te laten bijvoeren. Ruim 3.200 grote grazers overleefden de winter niet.