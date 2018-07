Deel dit artikel:











Boswachter Daan Vreugdenhil van Natuurmonumenten Boswachter Daan Vreugdenhil (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Daan werkt in Zuid-Drenthe en beheert acht natuurgebieden, waaronder het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. “Het Drents-Friese Wold vind ik spectaculair. Het straalt iets ouds uit en dat klopt ook wel als je kijkt naar de archeologische vondsten. Meer dan 10.000 jaar geleden kwamen hier ook al mensen.”

Sinds 2010 werkt Daan als boswachter ecologie bij Natuurmonumenten. Een paar maanden geleden is hij naar Drenthe gekomen. “Ik vind de robuuste natuurgebieden van Drenthe heel gaaf. Hier vind je meer verschillende planten en dieren dan in mijn vorige werkgebied Salland.”



Drentse soorten

“Een aantal soorten doet het goed in de Drentse natuur, zoals de otter en de bever maar ook de zeearend en de kraanvogel. Persoonlijk vind ik het gek dat het juist met deze soorten aan de top van de voedselketen goed gaat. Terwijl het met de bodem van de voedselketen, denk aan de insecten, juist heel slecht gaat.”



Daan houdt ervan om de natuur in te gaan en het landschap te lezen. “Door goed te kijken, kom je een heleboel te weten over hoe een gebied ontstaan is. Ook maak ik graag natuurvisies. Dit is een rapport waarin per natuurgebied staat hoe je het gebied mooier kan maken.



Natuurliefhebber

De liefde voor de natuur is er met de paplepel ingegoten. “Mijn vader is bioloog. Ik ben opgegroeid in Berg en Dal bij Nijmegen en ging al op jonge leeftijd vogels kijken. We woonden dichtbij het bos en de Ooijpolder.”



In Leeuwarden volgt hij de opleiding diermanagement. “Ik heb mijn vakken en stages bewust zo gekozen dat ik boswachter kon worden. Tijdens een van mijn stages heb ik ecologisch onderzoek gedaan op Spitsbergen. En het eerste baantje na mijn studie was als vogelwachter op Rottumeroog.”



Inheems gezegde

“Om de natuur voldoende te beschermen is een omslag in ons denken nodig. Een mooi gezegde van inheemse volkeren dat ik vaak gebruik, luidt als volgt: ‘Denk bij elke handeling die je verricht aan de impact hiervan over zeven generaties’."



In de toekomst hoopt Daan op nog grotere, robuuste natuurgebieden met verbindingen tussen de beekdalen en de bossen. “Dan krijgen planten en dieren die in Drenthe thuishoren ook echt de ruimte. En laten we vooral genieten van de natuur want hoe dichter we bij de natuur staan hoe belangrijk wij het vinden om haar te beschermen.”