Bestelauto van de weg op A28 bij Beilen De auto is door een bergingsbedrijf opgehaald (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Een bestelauto is vanmorgen van de weg geraakt op de A28 bij Beilen.

De auto kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. De wagen is door een bergingsbedrijf opgehaald.



Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe de bestelauto in de bijzondere positie terechtkwam, is niet bekend.