Video: bezoek voor de grote kattenstaart

Een grote kattenstaart wiegt rustig op en neer in een zomers briesje. De plant heeft grote paarsrode bloemen die insecten aantrekken. Op deze beelden van Andries Ophof zien we dat een hommel de kattenstaart bezoekt.

Andere insecten die deze plant opzoeken zijn de kattenstaartdikpootbij, het boomblauwtje en de grote vuurvlinder.Op de beelden van vorige week zagen we dat er wel eens wat blijft hangen in het gewei van een ree. De reebok in beeld had het alleen zelf nog niet door.