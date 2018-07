Deel dit artikel:











Insluiper op heterdaad betrapt in Diever In Diever is gisteravond een insluiper aangehouden (foto: ANP XTRA / Roos Kole)

DIEVER - In Diever is gisteravond een insluiper aangehouden. De 50-jarige vrouw uit Lelystad was een woning ingegaan aan De Wijert in het dorp.

De bewoner van het huis ontdekte de insluiping en waarschuwde een omstander. Deze rende de verdachte achterna. Hierdoor kon de politie het zoekgebied verkleinen en werd de verdachte vrouw gevonden. Ze zit vast en de politie doet onderzoek.