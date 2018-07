Meer voortijdig schoolverlaters in Zuidoost-Drenthe

EMMEN - Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuidoost-Drenthe is afgelopen schooljaar toegenomen.

Dat blijkt uit het Jaarverslag van team Jongeren & Leerplicht 2017, dat de cijfers van de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn bevat.In het schooljaar 2016-2017 hebben 263 leerlingen voortijdig hun opleiding verlaten. De jaren daarvoor lag dat aantal op 242, 209 en 233 voortijdig schoolverlaters.Dat het aantal is gestegen, is te wijten aan het verscherpte toezicht. "We hebben sinds twee à drie jaar meer aandacht voor het schoolverzuim", verklaart wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen. "We zijn er scherper op. Dus we hebben de voortijdig schoolverlaters beter in beeld."De meeste voortijdig schoolverlaters zijn bijvoorbeeld blijven hangen op hun stageadres en zijn aan het werk. "Maar we willen wel graag dat zij hun diploma halen", aldus Kleine."We passen dan maatwerk toe. Bijvoorbeeld dat ze één dag per week naar school gaan en de rest van de week werken." Werk-leerbedrijf Menso van de gemeente Emmen heeft leerplichtambtenaren en coaches die zich hiermee bezig houden.Ook blijkt uit het jaarverslag dat afgelopen jaar 313 jongeren een uitkering hebben gekregen en dat er 326 jongeren, die een uitkering hadden, werk hebben gevonden of terug de schoolbanken in zijn gegaan.