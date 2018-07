Deel dit artikel:











Alfa-college reikt als eerste mbo Goethe-certificaat uit De studenten met hun diploma's (foto: Alfa-college)

HOOGEVEEN - Dubbel feest voor 25 studenten van de Business School van het Alfa-college in Hoogeveen. Naast een mbo-diploma ontvingen zij ook het certificaat 'Duits in de beroepscontext' van het gerenommeerde Goethe Instituut.

Het Alfa-college is het eerste mbo in Nederland waar studenten dit Europees erkende certificaat krijgen. Het Goethe Instituut promoot de Duitse taal en cultuur in verschillende landen.



'Viel Erfolg'

Wethouders Gert Vos en Bouke Arends van gemeenten Hoogeveen en Emmen en Cees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe, zetten de studenten in het zonnetje en onderstreepten het belang van kennis van het Duits in de regio. Zij wensten de studenten ‘Viel Erfolg’ in hun verdere carrière.



De laatste jaren is de belangstelling voor de Duitse taal gegroeid. Het Alfa-college zet al enkele jaren in op lessen in Duitse taal en cultuur en biedt Duits bij diverse opleidingen aan.



Ontwikkelen als wereldburger

Christien de Graaff, lid College van Bestuur van Alfa-college: “Mbo-studenten kunnen veel meer. Wij bieden de studenten kansen om zich binnen en buiten hun studie verder te ontwikkelen als wereldburger.”



Na een succesvolle proef vorig jaar om Duits in de beroepscontext af te sluiten met examens bij het Goethe Instituut, krijgt dit jaar de eerste lichting studenten het Goethe-certificaat. Wim van de Put, docent Duits bij Alfa-college en lid van de landelijke werkgroep Duits, heeft de groep van 25 studenten van de Business School begeleid. “Leuk om te zien dat studenten enthousiast raken en meedoen aan de examens bij Goethe Instituut.”



Klacht van een klant

De studenten van de opleiding Junior Accountmanager kregen Duits gericht op handel. “Zo hebben de studenten onder andere geoefend in het houden van een verkoopgesprek in het Duits en in het te woord staan van klanten. Ook hebben ze presentaties in het Duits gehouden.



Naast het mondelinge gedeelte hebben ze ook mails moeten beantwoorden waarin een klant een vraag of een klacht had. Zo oefenden de studenten de vakterminologie in het Duits waar ze als junior accountmanager mee te maken kunnen krijgen”, aldus Van de Put.



Studenten vinden het handig om Duits te hebben geleerd. Student Martijn gaat hbo-verpleegkunde studeren en denkt het in de toekomst goed te kunnen gebruiken. “In een ziekenhuis komen patiënten van verschillende nationaliteiten. Duits komt dan vast van pas, in deze grensregio.”



Grensregio is één regio

Ook de provincie Drenthe vindt kennis van Duits ontzettend belangrijk. Gedeputeerde Bijl: “We moeten naar een andere mindset. De grensregio is eigenlijk één regio. Trek een cirkel van 50 km en je zit in Duitsland. Dan is het van belang dat we elkaars taal spreken. Als provincie willen we ons inzetten voor meer stageplaatsen en betere verbindingen met het openbaar vervoer in de grensregio.”