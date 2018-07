Deel dit artikel:











Droog gras: problemen voor melkveehouders en graszodenbedrijf

HOOGHALEN - Geert Martens uit Hooghalen houdt zijn 145 melkkoeien op stal. Want de wei in om lekker te laten grazen is er niet meer bij.

Geschreven door Marjolein Lauret

Door de aanhoudende droogte is er niet genoeg gras meer op het land. Niet genoeg om de koeien melk te laten geven. En dus houdt Martens, op twee uur per dag na, de koeien binnen.

"Ze krijgen een mengsel van kuilvoer en mais. Daarvoor breek ik mijn wintervoorraad aan, die is nu al tot over de helft geslonken."



Hogere melkkostprijs

Naast de extra inspanningen die Martens zelf levert, is het bijvoeren en op stal houden van de koeien kostenverhogend. Dat werkt door in de melkprijs.

"Ik hou het wel vol, maar de koeien moeten het ook volhouden. Ze moeten wel genoeg melk blijven produceren. Al met al, afhankelijk van hoe lang de dames binnen moeten blijven staan, is het bijvoeren een kostenpost van zo'n twintigduizend euro. En dan schat ik het laag in."



Martens is er nuchter onder en ziet het als bedrijfsrisico. "We hebben het ermee te doen." Hoelang de koeien op stal blijven is afwachten. Voorlopig houdt de droogte aan.



Ploegendiensten om te beregenen

De droogte speelt ook het graszoden bedrijf Queens Grass in Drouwen parten. Zij verkopen graszoden. "Het is jaren geleden dat het zo droog is geweest, met name zo lang achter elkaar", verzucht directeur Bert Roosjen.



Om het gras daar fris en groen te houden, is er een zogenaamde 'beregenings-ploegendienst' ingezet. "Met vijf haspels zijn we van vier uur 's ochtends tot 's nachts twaalf uur in ploegendiensten de beregeningsinstallaties aan het bedienen. Het is hoognodig", zegt Roosjen.



Markt zakt in

Naast de kosten voor de diesel van de installaties, het water en de extra manuren ziet Queens Grass ook de markt inzakken.

"Niemand durft het aan met deze droogte graszoden te kopen. Ze zijn veel te bang dat het gras niet aanslaat."



De extra kosten veroorzaakt door de droogte schat Roosjen op zo'n 50.000 euro.