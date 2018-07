Appartementencomplex Mooi Vredeveld op plek oude gymzaal

ASSEN - Op de plek van de oude gymzaal aan de Vredeveldseweg in Assen-Oost komen appartementen. Het nieuwbouwcomplex heet Mooi Vredeveld en krijgt 14 appartementen.

Het gebouw wordt opgetrokken in vier verdiepingen. BruZan Ontwikkeling verwacht dat eind dit jaar de bouw van Mooi Vredeveld begint. De appartementen zijn zo in trek, dat ze volgens de makelaar allemaal al bij kopers in optie zijn.Herontwikkeling van de locatie van de oude gymzaal is volgens de gemeente een logisch vervolg op eerdere nieuwbouw aan de Vredeveldseweg. Daar is in 2011 het elf verdiepingen tellende wooncomplex Vredeborgh verrezen, naast het vernieuwde winkelcentrum.De aanstaande sloop van de oude gymzaal betekent wel dat de Asser Marching en Showband Mercurius weer dakloos wordt. Na een lange zwerftocht langs allerlei panden, kon de showband vorig jaar met medewerking van de gemeente de gymzaal als repetitieruimte gebruiken. Waar ze nu naartoe gaan, is nog onbekend.