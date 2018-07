'Jonge vandalen FC Klazienaveen filmden zichzelf'

KLAZIENAVEEN - De vandalen die een ravage aanrichtten bij FC Klazienaveen hebben hun daden gefilmd. De schade loopt in de duizenden euro's. Dat zegt de voorzitter van de sportclub, Gert Veenstra.

"We hadden al een poosje last van klein vandalisme. Maar nu is er in één nacht voor duizenden euro's schade aangericht. Bij een kiosk hebben ze de picknicktafels vernield, de afrastering bij een van de veldjes is vernield, er is een dug-out kapot getrapt, verlichtingskappen zijn kapotgeslagen, vuilniscontainers zijn vernield."De voorzitter zegt te weten wie de daders zijn: "Je hebt allerlei mensen die dingen op Facebook en Instagram zetten, dus er zijn filmpjes van gemaakt. Die hebben we via via in handen gekregen."Toch wil Veenstra de jongeren, want het gaat om kinderen, de kans geven om het met de club zelf op te lossen. "Met de politie is afgesproken dat we nu nog niet de specifieke namen gaan geven, maar eerst afwachten om die mensen de kans te geven zichzelf te melden bij ons."Als de vandalen niet in de openbaarheid treden, ziet Veenstra geen andere mogelijkheid dan aangifte doen. "Het zijn jongelingen, dus we gaan er vanuit dat de ouders hier niet van op de hoogte zijn en graag de mogelijkheid willen hebben om gezamenlijk met de kinderen dit op te lossen met ons. Maar gaan ze dat niet doen, dan gaan we aangifte doen met alle gevolgen van dien. Ook voor die jonge kinderen."Het is geen uitzondering dat jongeren vernielingen aanrichten en daarvan beelden (laten) maken, ook al zijn ze daardoor makkelijk op te sporen. Eerder gebeurde dat ook al bij vandalisme in de oude dierentuin van Emmen.