Stadspartij PLOP wil Drents Museum jaarlijks belonen

ASSEN - Als het aan de Stadspartij PLOP ligt, krijgt het Drents Museum jaarlijks 75.000 euro uit de gemeentekas van Assen, en dat voor de komende vier jaar.

De jaarlijkse steun moet gezien worden ‘als waardering voor wat het museum voor de stad Assen betekent’, stelt PLOP.De partij gaf vorige week in de raad het museum al uitgebreid de complimenten voor het grote succes van de American Dream , die 130.000 bezoekers naar Assen trok, en voor de nieuwe Iran-expositie . “Met prachtige objecten die nog nooit eerder buiten Iran zijn tentoongesteld en dat is dan zomaar te zien in Assen”, zei PLOP-raadslid Lia de Ruiter.Volgens Stadspartij PLOP levert de bezoekersstroom aan het Drents Museum ook veel extra’s op voor de ondernemers in het centrum van Assen. PLOP vindt het daarom de hoogste tijd dat de gemeente het Drents museum structureel steunt."Nu geven we ook wel jaarlijks een bijdrage aan een bijzondere expositie in het museum, maar dat gebeurt pas na een gericht verzoek van hun kant. Wat ons aangaat mag zo’n subsidie wel structureel worden. Daarmee geven we het museum het respect dat past bij zijn positie."