Wespen nemen vogelkijkhut over

RUINEN - Vogelspotters die gebruik willen maken van de vogelkijkhut bij de Davidsplassen in Nationaal Park Dwingelderveld, moeten even geduld hebben. Het wemelt er van de wespen.

Dat meldt het natuurpark op de website . De hut wordt 'bewoond' door wespen in een groot nest. Het kan niet opgeruimd worden, omdat het in een deel van de hut zit waar niet gemakkelijk bij te komen is.De beheerder van de observatiehut is Natuurmonumenten en die wil geen gif gebruiken om de wespen te verjagen. Zodra de wespen zijn uitgevlogen, wordt de observatiehut weer geopend voor het publiek.