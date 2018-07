'Waar blijven beloofde miljoenen van ondernemers in Asser binnenstad?'

ASSEN - Wanneer komen de toegezegde miljoenen van de Asser binnenstadsondernemers los voor het opknappen van het centrum? De politiek wordt ongeduldig en wil weleens klare wijn.

Dat bleek vanmiddag in de raad. Alle partijen willen graag versnelling voor de aanpak van de binnenstad, waar leegstand en verrommeling het straatbeeld bepalen. En daarvoor is ook financiële inbreng van de (vastgoed)ondernemers nodig. Een aantal partijen wil weten waar die blijft.Vooral PvdA en D66 zijn kritisch en vragen zich af of er wel voldoende vaart in het binnenstadsproject zit. "Behalve het presenteren van de ingediende ideeën voor het Koopmansplein ziet de PvdA nog geen versnelling. We mogen toch hopen dat het nieuwe college al diverse acties heeft ondernomen om die versnelling op gang te helpen", aldus fractievoorzitter Cindy Vorselman.Gemeente en province hebben beide al drie miljoen klaarliggen. "Maar wanneer komen de vastgoedeigenaren en ondernemers over de brug. Ze hebben keer op keer aangegeven te willen investeren mits het Factory Outlet Center niet doorgaat. Dat is nu van de baan. En het wordt de hoogste tijd om de binnenstad weer levendig te maken", stelt Vorselman.Ook D66 en GroenLinks willen weten waar de beloofde miljoenen blijven, nu de outlet er niet komt. "Alleen kijken naar de ander, die tijd is voorbij", stelt GroenLinks.VVD, D66 en PvdA willen ook weten hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van de toeristisch rereatieve zone (TRZ) bij het TT Circuit bij Assen-Zuid. Ze maken zich zorgen of er wel wat van de grond komt. Het Factory Outlet Center mag niet van de provincie, maar het blijft ook stil rond grote plannen als IceWorld TT Speed World en TT Hotel.De VVD wil actieve inzet van het college voor dit gebied en in elk geval volgend jaar realisatie van een goed en concreet plan. "En wat ons betreft zijn alle mogelijke creatieve vormen van een toeristische-recreatieve invulling met de raad bespreekbaar", stelt VVD-voorman Martin Rasker. Maar geen Factory Outlet.De PvdA wil weten of het college rustig afwacht op wat er gaat gebeuren, of dat er actie wordt ondernomen. "Plannen genoeg daar en al jarenlang, maar allemaal nog weinig concreet. Wanneer komt het tot een uitvoering. Hoe staat het met IceWorld. Het is te lang stil op dit gebied", aldus de PvdA.