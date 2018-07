Deel dit artikel:











Natuurboek van de week: Mijn roofvogels door Rob Bijlsma Roofvogeldeskundige Rob Bijlsma won de Edgar Doncker Prijs voor natuurbehoud in Nederland (foto: Pixabay)

De zomer is voor veel mensen het moment om lekker te lezen. Weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen op vakantie of lekker wilt lezen in je eigen tuin? Wij lichten in de zomervakantie elke week een boek uit over de Drentse natuur. Deze week is dat Mijn roofvogels van Rob Bijlsma.





Die kennis deelt hij met de lezer in Mijn roofvogels. In dit boek vertelt hij over zijn zoektocht naar roofvogels en alle informatie die dat opleverde. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het leven van roofvogels maar ook over het leven van Rob Bijlsma zelf.



ROEG! Junior: Fiep in de natuur

ROEG! Junior: Fiep in de natuur

Ook voor de kleine natuurliefhebber kiezen we elke week een boek uit. Deze week is dat Fiep in de natuur van Jan Paul Schutten. Een goed boek om mee te nemen als je de natuur in gaat. Lees meer hierover op ROEG! Junior