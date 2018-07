Deel dit artikel:











Qbuzz blijft de komende tien jaar het busvervoer in Drenthe uitvoeren bussen

ASSEN - Qbuzz mag de komende tien jaar het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen blijven verzorgen. Dat heeft het OV-bureau Groningen Drenthe vanmiddag bekendgemaakt.

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft bij de keuze gelet op de beste prijs/kwaliteit-verhouding.



De nieuwe concessie gaat in op 15 december 2019. Drie vervoerders hadden zich ingeschreven voor de aanbesteding van het openbaar vervoer: Qbuzz, Connexxion en Arriva. Volgens de verkeersgedeputeerden Henk Brink en Fleur Graper van de beide provincies waren alle drie de biedingen van hoge kwaliteit. ' 'Connexxion en Arriva scoorden een ruime 8 en Qbuzz boven de 9.'



Duurzaamheid

Duurzaamheid was een belangrijke eis voor de nieuwe vervoerder. Het OV-bureau wil dat de bussen vanaf eind 2019 emissieloos gaan rijden. Dat kan door elektrische bussen in te zetten of bussen te laten rijden op waterstof of afvalstoffen uit frituurvet.



De bekendmaking stond eigenlijk gepland voor 29 juni, maar werd toen uitgesteld omdat er werd gestaakt in het streekvervoer.